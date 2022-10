Eurolega 2022: questa sera Virtus Bologna-Bayern Monaco

13-10-2022 10:52

Se in campionato la Virtus di Sergio Scariolo è ancora imbattuta, l’inizio in Euroleague di Basket non è stato esaltante. La sconfitta contro i francesi del Monaco ha fatto capire alle V nere che l’Europa è senza dubbio un’altra cosa.

Le vittorie contro Napoli e Trieste hanno comunque portato ottimismo in casa Virtus e coach Scariolo dovrebbe recuperare Milos Teodosic, mentre sono in gran spolvero Nico Mannion e Marco Belinelli risultati decisivi nel posticipo vinto contro i friulani domenica sera.

Questa sera si prova a ripartire contro un avversario comunque temibile, ovvero il Bayern Monaco di coach Trinchieri, che cerca il primo sigillo in Eurolega dopo aver perso una settimana fa per 62-74 contro il Fenerbahce Istanbul di Achille Polonara. Come Bologna, anche i bavaresi in campionato vanno più che bene, visto che hanno vinto tre match su tre in questo inizio di stagione.

Palla a due che verrà alzata alle ore 20:30 al PalaDozza di Bologna.