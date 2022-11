Eurolega, attesa per il derby italiano tra Olimpia e Virtus

08-11-2022 12:49

Attesa per il derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, in programma mercoledì al Forum di Assago.

Non si tratta del primo derby europeo nella storia dell’Olimpia, che ha vinto tra l’altro una Coppa Korac nel 1985 battendo in finale Varese e un’altra nel 1994 battendo Roma. Non è neppure nella massima competizione internazionale: nel 1973, l’allora Simmenthal incontrò in semifinale l’Ignis Varese, per poi perdere. Nell’era moderna non era mai successo che l’Olimpia fosse coinvolta in un derby europeo e nella sua storia l’ultimo risale alla stagione 1996/97 e fu proprio contro la Virtus Bologna, avversaria mercoledì 9 novembre alle 20:30 al Mediolanum Forum (clicca qui per i biglietti)

A Milano, il bilancio è 72-22 per l’Olimpia. A Bologna siamo 58-37 per la Virtus. Il totale è 109-81 per l’Olimpia, 102-75 contando solo il campionato, ma ci sono state anche tre gare in campo neutro, quarti di finale di Coppa Italia, a Torino nel 2012, con vittoria dell’Olimpia, a Firenze nel 2019, sempre quarti di finale, con vittoria della Virtus, a Brescia quest’anno in Supercoppa con successo bolognese. Sia nel 2020 che nel 2021 le due squadre si sono affrontate nella finale di Supercoppa con una vittoria per parte: tecnicamente sono state gare in territorio neutro, ma in realtà si è giocato ambedue le volte a Bologna. In finale scudetto si sono incontrate sia nel 2021 (vittoria Virtus) che nel 2022 (vittoria Olimpia).