Eurolega, colpo Olimpia: sbancato il Palau Blaugrana 75-73

A quasi un mese dall’ultima gara giocata in Eurolega, Milano riprende il proprio cammino in Europa conquistando una bellissima vittoria in trasferta sul campo della capolista Barcellona.

Senza Daniels, Shields, Mitoglou e Datome, l’Armani Exchange si è dimostrata più forte delle assenze e con un pregevole ultimo quarto, dopo esser finita sotto 54-47 al 30’, è andata a prendersi un successo che dà forza e morale per affrontare con alte ambizioni il resto della competizione.

Decisive, oltre alla difesa (brava a fermare i blaugrana a quota 73 punti segnati in casa), le giocate di Rodriguez (18 punti e 4 assist) e di un cinico Delaney (15 punti) la cui tripla nel finale, assieme ai canestri di Melli e Hall, ha permesso ai biancorossi di infliggere ai catalani il quarto k.o. stagionale in Europa.

Milano dunque, con questo colpo in trasferta, sale a 11 vittorie e 6 sconfitte con 4 gare da recuperare attestandosi al quinto posto della graduatoria, una posizione che nelle prossime settimane l’Olimpia, mettendo in campo la stessa tenacia ammirata al Palau Blaugrana, potrà certamente migliorare.

Barcellona-Olimpia Milano 73-75 (14-14, 28-34, 54-47)

BARCELLONA: Davies 11, Sanli 2, Martinez, Smits 2, Hayes-Davis, Laprovittola 6, Higgins 1, Kuric 22, Jokubaitis 11, Mirotic 18, Ubal, Nnaji. Allenatore: Jasikevicius.

OLIMPIA MILANO: Kell 4, Melli 8, Grant 6, Rodriguez 18, Tarczewski, Ricci, Biligha, Hall 8, Delaney 15, Alviti, Hines 8, Bentil 8. Allenatore: Messina.

