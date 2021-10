Eurolega, disfatta Cska nel Principato

29-10-2021 23:07

Si è completato nella serata di venerdì il programma della settima giornata di Eurolega, che giovedì aveva visto il riaggancio dell’Olimpia al Barcellona al primo posto grazie alla vittoria di Milano sulla Stella Rossa e alla sorprendente caduta dei catalani contro il Maccabi.

Anche la seconda tranche di incontri del turno ha riservato una sorpresa, il ko del Real Madrid, sconfitto a Kazan dall’Unics: clamoroso il flop della squadra di Laso, che segna appena 58 punti, perde di sette e chiude col 39% al tiro.

Un ko che impedisce ai Blancos di agganciare il duo di testa: il Real si vede anzi raggiunto dall’Asvel, vittorioso 84-70 sul parquet del Panathinaikos.

Tutto facile per l’Efes sul derelitto Zalgiris (94-60, per i lituani sette sconfitte su sette partite) e per lo Zenit su Baskonia (83-54), fa sensazione anche il crollo del Cska, che perde di 17 contro il Monaco: 97-80 per la squadra di Mitrovic con un Donta Hall superstar, 17 punti e 10 rimbalzi.

