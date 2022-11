Eurolega: ennesima sconfitta per l'Olimpia Milano, che perde 72-82 contro il Fenerbahce

24-11-2022 23:05

L’Olimpia Milano non riesce più a vincere in Eurolega.

Contro la capolista Fenerbahce, la squadra di Ettore Messina perde per 72-82 ed inanella la sesta sconfitta consecutiva, anche se sembra la meno dolorosa

Dopo aver perso con l’Efes, coach Messina aveva esternato il suo rinsentimento nei confronti della rosa, descrivendo una sconfitta causata dall’atteggiamento sbagliato e poco rispettoso nei confronti del torneo e del pubblico del Forum di Assago. Oggi si è vista una prestazione diversa e in certi versi anche positiva: la squadra ha reagito bene, anche se non sono stati sufficienti i 18 punti siglati di Mitrou-Long per fermare i turchi, trascinati da Hayes che ha messo a referto 22 marcature.

Come detto si tratta di una sconfitta contro una squadra obiettivamente più forte, ma in un match interpretato con lo spirito richiesto dal tecnico e che dovrà essere mantenuto anche nella sfida di campionato contro Treviso, in programma domenica.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FENERBAHCE BEKO 72-82

(21-15, 16-17, 11-26, 24-24).

(21-15, 37-32, 48-58, 72-82).

Olimpia Milano: Davies n.e, Thomas 2, Luwawu-Cabarrot 15, Mitrou-Long 18 (7 TO), Pangos 3, Melli 7 (6 reb), Ricci, Hall 16, Baldasso n.e, Alviti 3, Hines 4, Voigtmann 4. Coach Messina.

Fenerbahce: Motley 9, Birsen 3, Hazer 4, Wilbekin 8, Edwards 1, Geyik n.e, Mahmutoglu, Hayes-Davis 22, Jekiri 7, Guduric 11, Booker 8, Calathes 9. Coach Itoudis.

Note: 50-63.9% tiri da due punti, 33.3-42.1% tiri da tre punti, 81.3-75% tiri liberi, 26-33 rimbalzi, 18-21 assist, 10-8 palle rubate, 16-17 palle perse.