Eurolega, grande colpo della Virtus: ha vinto anche a Barcellona

06-01-2023 09:00

Ci voleva una grande prestazione anche sul parquet di Barcellona. E così è stato per la Virtus Bologna, che dopo il successo della settimana scorsa sul Fenerbahçe, si è imposta anche in casa dei catalani dopo una partita condotta quasi sempre dall’inizio e poi chiusa sull’83-75 finale.

Vittoria nata già nel primo quarto, che la Virtus ha terminato con un buon vantaggio, 26-15. Poi il Barcellona ci ha provato con le triple di Abrines e le fiammate di Kuric e ha recuperato fino al 42-39 per Bologna dell’intervallo lungo.

Nel terzo periodo Barcellona è andata avanti due volte, ma la Segafredo ha risposto bene con le triple di Lundberg e le schiacciate di Teodosic fino al 60-57 dell’ultima sirena. Nel quarto conclusivo un grande Teodosic con due importantissime triple e i recuperi in favore delle ripartenze di Ojeleye hanno poi portato Bologna all’83-75 finale.

Top scorer Lundberg con 20 punti, 14 per Ojeleye e 10 per Jaiteh. Virtus vicinissima alla zona playoff ora con otto partite vinte e nove perse. Il Barcellona resta tra le prime con 11 vinte e sei perse. Dopo la partita coach Scariolo ha fatto un commento sul mercato: “Speravamo di rinforzare la squadra ma credo non sarà così. Conosciamo bene la nostra dimensione tecnica e la accettiamo”.