Eurolega, i recuperi sorridono a Maccabi, Real Madrid e Bayern

25-01-2022 23:52

Si conferma in modalità schiacciasassi il Real Madrid di Pablo Laso nel recupero della 19ª giornata disputato contro l’Unics Kazan.

Guidati da Walter Tavares (14 punti e 11 rimbalzi), i blancos hanno vita facile sin dall’inizio e alla fine, col risultato di 85-68, conquistano la sesta vittoria consecutiva nella competizione, la diciassettesima assoluta a fronte di sole 3 sconfitte.

Le merengues dunque, allungando la propria striscia vincente, mantengono la vetta della classifica in un torneo dove Bayern e Maccabi stanno provando a risalire sempre più la china dalle retrovie.

La squadra di Trinchieri, grazie al 77-68 esterno (17 punti e 10 rimbalzi per Rubit) sul campo dell’Asvel nel recupero del 18° round, è ora 10ª con 11 sconfitte e 10 vittorie, una in più della formazione israeliana di Sfairopoulos, brava a imporsi per 87-78 contro l’Alba Berlino nel recupero della 20ª giornata.

Di seguito i tabellini delle tre gare.

Real Madrid – Unics Kazan 85-68

Real: Williams-Goss 5, Heurtel 6, Abalde 11, Yabusele 13, Tavares 14; Randolph 3, Fernandez 9, Alocen, Poirier 5, Llull 11, Thompkins 5, Taylor 3. All.: Laso.

Unics: L. Brown 13, Hezonja 10, Uzinskii 3, Vorontsevich 3, J. Brown 4; Spissu 3, Canaan 6, Brantley 3, Jekiri 13, Mayo 10. N.e.: Klimenko, Zaitcev. All.: Perasovic.

Maccabi Playtika Tel Aviv – Alba Berlino 87-78

Maccabi: Wilbekin 18, Evans 9, Caloiaro, Williams 16, Zizic 14; Taylor 11, Reynolds 14, Dibartolomeo 5, Blayzer, Cohen. N.e.: Sorkin, Ziv. All.: Sfairopoulos.

Alba: Lo 18, Smith 4, Zoosman 10, Sikma 12, Lammers 9; Da Silva 5, Delow 1, Mattisseck, Olinde 5, Thiemann 6, Koumadje 8, Blatt. All.: Gonzalez.

LDLC Asvel Villeurbanne – FC Bayern Monaco 68-77

Asvel: Jones 14, Lacombe 4, Kahudi 8, Osetkowski 6, Gist 10; Okobo 4, Knight 8, Fall 14, Strazel. N.e.: Antetokounmpo, Risacher. All.: Parker.

Bayern: Walden, Jaramaz 11, Lucic 8, Rubit 17, Radosevic 5; Weiler-Babb 9, Thomas 5, Hunter 8, George, Obst 10, Sisko 4. N.e.: Schilling. All.: Trinchieri.

