Eurolega, Istanbul stavolta è amara per l'Olimpia

I campioni d'Europa regolano le Scarpette Rosse sul parquet amico, centrare i playoff è adesso fantascienza.

28-03-2023 21:41

Istanbul non regala la seconda impresa in due settimane a coach Scariolo, superato 89-69 dai campioni in carica dell’Efes.

Anche la truppa di Ataman affronta una sfida da dentro o fuori, complice un incredibile cammino negativo: nonostante le tre triple di Voigtmann, sono una difesa molle e le risposte di Clyburn a cucire il primo strappo a favore dei turchi, è +6 dopo 10′; sono le palle perse e i rimbalzi in attacco sfavorevoli a imprimere alla gara un’impronta più netta ancora, con il 47-32 all’intervallo che spegne l’ardore del solito Napier. Dopo aver toccato il +23, l’Efes chiude il terzo quarto 68-48, distacco congelato sulla sirena grazie a Micic. La massima manifestazione continentale per l’Olimpia si chiude qui, per quanto un difficile filotto con Maccabi, Barcellona e Virtus possa richiamare la speranza di incastri favorevoli da altri parquet.

Questo il tabellino:

Efes Istanbul-Olimpia 89-69 (22-16, 47-32, 68-48)

Efes: Beaubois 12, Bryant 12, Clyburn 16, Pleiss 8, Micic 15; Larkin 18, Gazi, Arna, M’Baye 2, Zizic 6. N.e.: Arna, Singleton. All.: Ataman.

Milano: Tonut 2, Melli 5, Napier 6, Shields 5, Voigtmann 12; Davies 9, Thomas, Luwawu-Cabarrot 19, Mitrou-Long 2, Baron 3, Ricci, Hines 6. All.: Messina.