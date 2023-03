Eurolega, l'Olimpia crede nel miracolo play-off

Cinque gare alla fine. Vincerle tutte e sperare nella matematica e nella fortuna.

22-03-2023 10:15

La vittoria sul campo del Fenerbahce (75-69) ha confermato come l’Olimpia creda ancora nella clamorosa qualificazione ai play-off di Eurolega. Nelle ultime otto gare, l’AX ha vinto sette volte. Il suo record è ora di 13 vittorie e 16 sconfitte, a -2 vittorie dal Baskonia, ottavo in classifica (e ultima qualificata per la post season).

Con cinque gare ancora da giocare, è chiaro che tutto è ancora possibile. Per conquistare il pass per le migliori otto d’Europa, oltre a vincere tutte le cinque partite che mancano da calendario, servirebbe anche qualche passo falso di chi precede i biancorossi in classifica. Intanto, venerdì, al Forum arriva il Bayern Monaco. Ovviamente, la vittoria è l’unica via.