Eurolega, l'Olimpia vince contro il Valencia

29-12-2022 23:00

Dopo aver calato un lieve break nel primo quarto, l’Olimpia Milano gestisce la partita contro il Valencia e conquista la 3^ vittoria consecutiva nell’Eurolega dopo quelle contro Stella Rossa e AS Monaco.

E’ ancora Baron il mattatore della serata, che vale il 16^ turno nella competizione: dopo aver difatto messo a referto rispettivamente 18, 19 e 23 punti nelle tre ultime esibizioni europee, l’americano ne firma addirittura 24 e trascina i compagni alla pari di Davies, autore di belle invenzioni cestistiche.

Milano è costretta a inseguire fin dai primi possessi, ma Melli e Baron suonano la carica e i padroni di casa mettono la freccia dopo 5′ (14-13). Messina ottiene buoni riscontri dalle seconde linee con Ricci impeccabile in difesa e le due triple di Mitrou-Long valgono il +7 a fine primo quarto; Milano alza le percentuali dalla lunga distanza e tocca il massimo vantaggio a metà del secondo quarto (41-25), con Valencia che si aggrappa al Dubljevic. Il centro montenegrino colpisce da sotto e da dietro l’arco, va negli spogliatoi con ben 21 punti a referto (9/10 dal campo): il 7/12 da tre dell’Olimpia consente ai biancorossi di andare negli spogliatoi sul 50-43.

Baron continua a segnare anche nel terzo quarto, ma il Valencia torna a farsi sotto (54-52 al 24′): a quel punto l’Olimpia stringe le maglie in difesa e con un parziale di 16-2 riesce a gestire sul 71-60 il tempo; complice un’altra partenza al rallentatore, gli spagnoli si riavvicinano (76-73 al 35′). Sono infine Davies, Baron e Hines a regalare al Forum un sorriso in chiave playoff.

Questo il tabellino

Olimpia Milano-Valencia 90-79 (29-22, 50-43, 71-60, 90-79)

Olimpia Milano: Davies 17 (6 ast), Thomas 7, Luwawu-Cabarrot 8, Mitrou-Long 12, Tonut n.e, Melli 5, Baron 24, Ricci 1, Hall 14, Baldasso n.e, Hines 2 (6 reb), Voigtmann n.e. Allenatore: Messina

Valencia: Harper 9 (7 ast), Claver 2, Puerto, Prepelic 12, Pradilla 4, Webb III 4, Lopez-Arostegui 8, Ferrando, Radebaugh 4, Dubljevic 26 (7 reb), Alexander 2, Rivero 8. Allenatore: Mumbru

Note: 64.5-62.2% tiri da due punti, 42.3-27.6% tiri da tre punti, 73.9-100% tiri liberi, 30-32 rimbalzi, 18-15 assist, 9-13 palle perse

All’Epifania Milano sarà impegnata nella tana dell’Olympiacos: obiettivo migliorare lo ‘score’ di 6-10.

Questo il commento di coach Messina: “Siamo stati calmi in attacco, anche se abbiamo fatto qualche tiro da tre di troppo; Davies ha fatto una grande partita, Hines, come al solito, ha fatto bene in difesa. Abbiamo segnato tanto e difeso abbastanza bene. Non è stato facile portare dalla nostra parte i tifosi: adesso stiamo giocando in un’atmosfera calda e siamo felici di averli trascinati al Forum”.