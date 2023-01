Eurolega, la Virtus Bologna cade in casa del Bayern Monaco

Dopo il ko in campionato a Brindisi, la Segafredo di coach Scariolo perde 91-84 contro i bavaresi allenati da Trinchieri.

27-01-2023 23:20

È terminata con una sconfitta la trasferta in Germania della Virtus Bologna. La formazione allenata da coach Sergio Scariolo ha infatti perso per 91-84 l’incontro valido per il 21° turno della regular season di Eurolega in casa del Bayern Monaco, allenato da Andrea Trinchieri, ex tecnico tra le altre di Cantù. Ora le due squadre hanno entrambe nove vinte e dodici perse, a due partite di distanza dalla zona playoff.

Dopo il clamoroso ko di misura in campionato a Brindisi, è arrivato dunque un nuovo ko per la Virtus Bologna che in Eurolega veniva però dalla vittoria in casa contro i greci del Panathinaikos. Una partita sempre in comando da parte del Bayern Monaco, avanti 22-18 alla prima sirena e poi 43-38 all’intervallo lungo nei confronti della Segafredo.

I bavaresi sono poi ripartiti subito forti nel secondo tempo, con la Virtus troppo deficitaria a rimbalzo. Bayern avanti 66-55 a dieci minuti dalla fine. Bologna ha poi provato a recuperare e ha fatto più punti dei bavaresi nell’ultimo periodo, ma hanno perso di sette. Top scorer con 18 punti Rubit. Per la Virtus 14 punti di Teodosic e Cordinier.

Così il coach Sergio Scariolo dopo la partita: “Complimenti al Bayern, noi non abbiamo mai mollato e abbiamo continuato a lottare. Bene in attacco ma troppi errori in difesa, non abbiamo messo l’energia necessaria e loro ci hanno sempre punito. Sono molto in forma e mi congratulo con loro, ma io non posso dire di essere totalmente deluso”.