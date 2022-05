Eurolega: l'Anadolu Efes di nuovo re d'Europa, Real rimontato

21-05-2022 21:08

L’Anadolu Efes è campione d’Europa per il secondo anno consecutivo. La squadra di Ataman ha piegato in finale di Eurolega il Real Madrid, battuto per 58-57 al termine di una partita tirata.

Sotto di cinque punti all’intervallo lungo, i turchi hanno rimontato nel secondo tempo trascinati da Micic e Pleiss (rispettivamente 23 e 19 punti) e l’hanno spuntata nel tiratissimo finale. Per l’Efes è il secondo titolo di fila nella terza finale consecutiva: la squadra di Ataman nei turni precedenti aveva eliminato l’Olimpia Milano e l’Olympiacos. Agli spagnolo non sono bastati Tavares e Llull (14 e 9 punti a testa).

