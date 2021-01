Eurolega, l'Olimpia batte anche lo Zenit

Altra vittoria per l’Olimpia Milano in Eurolega.

Due giorni dopo l’affermazione sull’Olympiacos al Forum cade lo Zenit San Pietroburgo, avanti per tre quarti di gara, ma uscito battuto per 82-76.

Sesto successo consecutivo in Eurolega per la squadra di Messina e decimo in altrettante partite nel 2021. Milano rafforza così il terzo posto in classifica,

Lo Zenit concede appena 16 punti all’Olimpia nel primo quarto ed è avanti anche all’intervallo lungo nonostante le tante triple realizzate dai biancorossi.

La riscossa dei padroni di casa inizia con il terzo quarto e si concretizza nell’ultima frazione grazie a Micov, che firma il primo sorpasso (64-63) a 6’52” dalla fine.

Il finale è vibrante, ma Milano la spunta grazie alle triple di Punter e Delaney. Hines mvp con 12 punti e 8 rimbalzi.

Prossimo appuntamento venerdì 5 febbraio in casa dell’Asvel-Villeurbanne.

OMNISPORT | 28-01-2021 23:29