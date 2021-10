Eurolega, Messina boccia la difesa dell'Olimpia Milano

26-10-2021 23:49

L’Olimpia Milano ottiene la prima sconfitta in Eurolega contro il Bayern Monaco, che si impone 83-77 sulla squadra di Ettore Messina. Al termine del match, il tecnico dei lombardi è intervenuto in conferenza stampa.

Ettore Messina ha bocciato la difesa dell’Olimpia: “Complimenti a Trinchieri e al Bayern per la bella vittoria. È stata una dura battaglia, le due squadre hanno fatto dei parziali interessanti, penso che la nostra difesa sull’uno contro uno è stata povera. Abbiamo concesso troppe penetrazioni al Bayern e questo ha permesso loro di trovare canestri o rimbalzi in attacco. Solitamente giochiamo meglio dietro e oggi non siamo stati al solito livello, questo ci è costato la partita”.

“Nel primo tempo avevamo 13 assist a 4 e nel secondo tempo abbiamo subito la loro aggressività ancora, non abbiamo avuto grande brillantezza – ha continuato Messina -. Basta guardare i numeri per vedere cosa si poteva avere di più. Non facciamo processi, abbiamo perso e, nonostante le difficoltà di alcuni giocatori in attacco, se difendiamo come solitamente facciamo, avevamo possibilità di portarla a casa”, ha concluso il coach dell’Olimpia Milano.

