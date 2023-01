Eurolega, Mike James travolge l'Olimpia. Milano resta ultima

26-01-2023 23:04

L’Olimpia Milano non si rialza in Eurolega: la squadra di Ettore Messina, reduce dal ko in campionato, ha perso nel Principato di Monaco e ha inanellato la quinta sconfitta consecutiva nel massimo torneo europeo di basket.

I meneghini hanno ceduto per 101-88 contro l’AS Monaco trascinato da un Mike James in palla. Sotto di sette punti all’intervallo, l’Olimpia ha cercato una reazione nel terzo parziale ma è di nuovo crollata nell’ultimo quarto. James, grande ex della partita, ha messo a segno 18 punti, 10 assist e 4 rimbalzi. Bene per Monaco anche Okobo, top scorer del match con 19 punti insieme a Luwawu-Cabarrot di Milano.

Dopo questa sconfitta l’As Monaco consolida la sua posizione nei playoff salendo al quarto posto. Milano resta invece ultima con appena 6 vittorie come l’Alba Berlino: i playoff sono ormai un miraggio.