Eurolega, Milano è super: battuto anche il Barcellona

Continua la marcia inarrestabile dell’AX Armani Exchange Milano in Eurolega. Oggi l’Olimpia di Ettore Messina ha vinto per 75-70 anche il big match per il primo posto nella regular season contro il Barcellona cogliendo la settima vittoria su otto partite. Per i ragazzi di Ettore Messina 17 punti di Gigi Datome e 16 di Devon Hall, per i blaugrana di Sarunas Jasikevicius 12 punti di Brandon Davies.

Per tutti i primi tre quarti Milano è sempre stata in vantaggio, raggiungendo anche il +13 sul 54-41, ma dalla fine del terzo periodo, chiuso avanti 61-9, subisce un parziale di 14-0 ritrovandosi sotto di due lunghezze. Tuttavia sul 63-65 arriva un controparziale di 8-0 che rimette le cose a posto e l’ultimo sigilli arriva dai due liberi finali a segno di Shavon Shields, 11 punti e 6 assist per lui, a 7 secondi dalla sirena.

Questi gli altri risultati di giornata: CSKA Mosca-Fenerbahce 82-91, Stella Rossa-Panathinaikos 81-48, Asvel Villeurbanne-Unics Kazan 85-82.

