Eurolega: Milano fatica ma alla fine batte l'Alba Berlino

18-01-2022 22:36

Nel recupero della diciottesima giornata della regular season di Eurolega giocato al Mediolanum Forum l’AX Armani Exchange Milano soffre per tre quarti di partita ma poi nel quarto cambia marcia e batte l’Alba Berlino per 84-76 raggiungendo il gruppo delle terze in classifica.

Primo quarto in cui l’Olimpia va avanti anche di 6 lunghezze ma poi i berlinesi ribaltano la sitiazione andando loro sul +5 e chiudendo la prima frazione avanti 24-22. Milanesi ancora avanti di 6 nel secondo quarto ma ancora una volta i tedeschi chiudono il parziale sul +2 andando all’intervallo lungo sul 40-38.

Terzo quarto: tedeschi che vanno sul +4 ma stavolta è la squadra di Etttore Messina a ribaltare il punteggio arrivando agli ultimi dieci minuti sul 60-59 e prendendo poi il largo arrivando a 13 lunghezze di vantaggio. Gigi Datome segna 15 punti, Niccolò Melli totalizza 10 punti e 9 rimbalzi, Sergio Rodriguez 9 punti, 5 rimbalzi e 9 assist.

Nell’altro recupero odierno, relativo alla diciannovesima giornata, il Monaco ha letteralmente dominato in trasferta il “quasi derby” francese contro l’Asvel Villeurbanne, strabattuto per 100-75.

