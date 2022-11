22-11-2022 22:47

Non accenna a migliorare il momento dell’Olimpia Milano in Eurolega. Al Mediolanum Forum di Assago è infatti arrivata la quinta sconfitta consecutiva per la formazione di Ettore Messina. Questa volta le scarpette rosse hanno ceduto in casa 80-51 con i turchi dell’Anadolu Efes, vincitori delle ultime due edizioni dell’Eurolega stessa.

Tanti punti subiti e pochi fatti per l’Olimpia, dove i migliori sono stati Mitrou-Long con 10 punti e Melli con 9. Dunque, sesta sconfitta in nove incontri di regular season per Milano, che con soli tre successi all’attivo si allontana dalla zona playoff della classifica. Prossimo impegno, sempre in casa, giovedì contro un’altra squadra turca, il Fenerbahce.