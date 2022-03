Eurolega, Olimpia ko col Real Madrid al supplementare

10-03-2022 22:52

Dopo la vittoria esterna sul Panathinaikos, l’AX Armani Exchange Milano è scesa in campo al Wizink Center in un vero e proprio scontro diretto con il Real Madrid per il secondo posto in classifica, dopo aver avuto la certezza dei playoff anche in questa edizione di Eurolega. La missione non va a buon fine, trionfano gli spagnoli 92-88.

L’inizio del primo quarto è equilibrato. Deck e Hall aprono le marcature, il sorpasso di Milano avviene con una bella tripla di Daniels. Il Real però prende in mano la partita e comincia ad allungare sugli avversari. Time-out obbligato per coach Messina con la sua Olimpia scivolata a -7 sul 19-12. Gli ospiti tornano a segnare dopo tanto tempo con Ricci ma la situazione non cambia, i primi 10′ terminano 25-16 per gli spagnoli.

Nel secondo quarto entra Alviti e cambia la partita per Milano, prima con il 2+1 e poi servendo l’assist a Tarczewski per il -4. Due liberi di Melli e la tripla di Alviti valgono il sorpasso di un’Olimpia scatenata. Il Real si ricompatta e con un parziale di 5-0 firmato Piorier e Yabusele si rilancia. La tripla di Troy Daniels nell’ultimo possesso però decreta il meritato pareggio 41-41 al 20′ per i ragazzi di Messina.

Nel terzo quarto la gara comincia a innervosirsi. Tavares sbaglia sotto canestro, spinge Hines e protesta con l’arbitro: tecnico, antisportivo ed espulsione per il gigante capoverdiano. Dopo un tecnico a Melli, l’Olimpia prova ad allungare con un parziale di 6-0 firmato Mitoglou e Hall. Il Real però resta in gara e riesce a mantenere il pareggio a 10′ dal termine della partita.

L’ultimo quarto inizia alla pari, poi gli ospiti provano l’allungo con la tripla di Grant e una grande giocata di Hall. Con il tiro libero di Delaney, Milano si porta a +7 a 3′ dal termine. Ancora una volta, gli spagnoli non alzano bandiera bianca e reagiscono tornando a un solo possesso di distanza. La tripla di Llull vale l’81-81 a 1′ dal termine. Ultimi secondi agguerriti, errori da una parte e dall’altra e il risultato non cambia, si va ai supplementari.

I supplementari iniziano malissimo per l’Olimpia, che va subito sotto di 5 dopo un’altra tripla di Llull. Momento di appannamento per i ragazzi di Messina, che in attacco sbagliano tutto e gli avversari ne approfittano per volare a + 7 a 2′ dallo scadere. La tripla di Hall regala una speranza agli ospiti, il canestro di Mitoglou del -2 riapre incredibilmente il match a 30″ dalla fine. Dopo una contesa a centrocampo la palla è per Milano a pochissimi secondi dalla sirena, Delaney però commette fallo in attacco e rovina tutto. Il Real dalla lunetta chiude i conti 92-88.

Real Madrid: Llull 20, Yabusele 16, Deck 15

Milano: Hall 21, Melli 18, Daniels 10

