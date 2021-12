Eurolega, rinviata anche Olympiacos-Cska

28-12-2021 15:42

Il programma della 18ª giornata della regular season di Eurolega continua a perdere pezzi.

Delle nove partite in programma, infatti, ne sono già state rinviate tre. Dopo Milano-Alba Berlino, che non si giocherà a causa della quarantena alla quale è stata costretta l’Olimpia per il focolaio di Coronavirus che ha colpito il gruppo squadra prima di Natale, non si disputeranno nella data prevista del 29 dicembre neppure Fenerbahce-Real Madrid e Olympiacos-Cska.

Tanto i Blancos, già alle prese da giorni con numerose defezioni, che non hanno però impedito agli spagnoli di conquistare una sofferta vittoria contro il Cska nel turno pre natalizio, quanto i greci non avrebbero potuto presentare il numero minimo di giocatori a referto, di qui l’inevitabile decisione dei vertici dell’Eurolega di rinviare i match a data da destinarsi.

Restano quindi attualmente in programma solo sei match, Monaco-Maccabi mercoledì 29 e gli altri cinque giovedì 30: Unics Kazan-Efes, Stella Rossa-Zenit, Panathinaikos-Zalgiris, Baskonia-Barcellona e Villeurbanne-Bayern Monaco.

