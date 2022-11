Eurolega, Scariolo: "Dopo la Nazionale non è mai facile tornare sul parquet"

17-11-2022 09:40

La Virtus Bologna sta risalendo la china in Eurolega e dopo il derby contro l’Olimpia Sergio Scariolo vuole un altro risultato utile contro il Valencia: “La prima partita dopo le finestre delle Nazionali è sempre complessa e rispetto al Valencia abbiamo una stituazione diversa, loro hanno avuto tutti i giocatori a disposizione e dunque saranno ben preparati, avendo inoltre un roster lungo, specie nel settore delle guardie. Noi dobbiamo valutare qualche pedina e capire su chi contare. Valencia è tra le più in forma in Eurolega, ha vinto quattro delle ultime cinque partite: a parte i successi di Atene e contro l’Efes, mi ha impressionato la sconfitta in volata contro il Fenerbahce. Hanno un gran potenziale al tiro, ritmo e intensità. Occorrerà concentrazione per 40′ e il tifo del PalaDozza”.

Gli fa eco Mam Jaiteh: “Dovremo difendere il fattore casalingo contro un avversario che si è imposto in quattro delle ultime cinque partite e che ha perso l’altra con uno scarto minimo. Ci vorrà molta attenzione e servirà la giusta chiave per vincere”.