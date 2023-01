Eurolega, Scariolo mette nel mirino il Panathinaikos

19-01-2023 11:19

La Virtus Bologna (8 vittorie-11 sconfitte) sfiderà in serata il Panthinaikos senza Milos Teodosic, espulso nella gara contro l’Olympiacos.

Saranno così Hackett, Mannion e Pajola a giostrare nel ruolo di regia, con Shenghelia che metterà altri minuti preziosi per rifinire la condizione: nella gara di andata fu vittoria in volata del Panathinaikos, che è però dietro di un successo in classifica (7 vittorie-12 sconfitte); tra i biancoverdi c’è Ponitka, che in estate era in procinto di giocare con Reggio Emilia, ma i pericoli numero uno si chiamano Dwayne Bacon e Derrick Williams, protagonisti della vittoria casalinga sul Maccabi.

Queste le parole di Sergio Scariolo in vista dell’odierno impegno: “Affrontiamo una squadra in salute, che ha recuperato i suoi infortunati; sono in un buon momento, efficaci nella produzione offensiva, con tanti uno contro uno e molti tiratori. L’obiettivo è approcciare la partita senza timore, limitando il numero delle palle perse: questo talora ci ostacola nel capitalizzare la nostra tenuta difensiva e il numero di rimbalzi. I giocatori stanno raggiungendo efficacia in attacco e difesa, perciò la strada è quella giusta: dobbiamo allungare l’efficienza sui 40′ di gioco”.

Una battuta alla Gazzetta dello Sport è dedicata al caso Belinelli: “Va tutto bene, non vado dietro gli spifferi dei portici bolognesi. Non abbiamo avuto scontri, è normale essere scontenti quando giochi poco; dialogo in campo con tutti i giocatori, non li devo invitare a cena. Ho l’esperienza, la maturità e la visione per relazionarmi con lui, come ho fatto in cento situazioni simili in passato”.