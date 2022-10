08-10-2022 00:00

Nonostante l’atmosfera creata dal pubblico di casa, il ritorno della Virtus Bologna in Eurolega è amaro e per Sergio Scariolo la sconfitta contro il Monaco è utile per capire che tipo di livello la sua squadra sarà chiamata ad affrontare: “Per noi è stata una bella lezione, dovevamo imparare in fretta cosa significa giocare in Eurolega e che livello di fisicità c’è. Per molti era la prima volta e dobbiamo imparare dai nostri errori. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi e altre conclusioni aperte o dal perimetro”.

Sarà fondamentale poter schierare nelle serate europee alcuni assenti eccellenti: “Teodosic, che non giocherà domenica, e Shengelia hanno grande esperienza a questo livello e ci daranno una mano, specie il secondo, a livello fisico. In Eurolega occorre un impatto duro: dobbiamo crescere di squadra e creare un meccanismo coeso, perché siamo ricchi nel collettivo più che nei singoli, dobbiamo far girare la palla e difendere, essere tosti perché ci sono giocatori come James che possono vincere da soli”.