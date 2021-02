Eurolega, super Micic trascina l'Efes. Barcellona battuto in casa

Ottava sconfitta stagionale per il Barcellona, battuto dall’Asvel Vileurbanne in casa nella ventiseiesima giornata di Eurolega per 76-69, i blaugrana sono ancora in testa alla regular season con una vittoria di vantaggio sul CSKA Mosca, che ha una partita in meno, e sull’AX Armani Exchange Milano.

Nelle altre partite odierne, il derby di Istanbul lo stravince l’Efes sul Fenerbahce con 37 punti di Micic, 6 su 6 da tre, 4 su 6 da due e 11 su 11 ai liberi. Il Baskonia Vitoria batte 87-67 la Stella Rossa di Belgrado anche con 12 punti di Polonara, infine l’Alba Berlino batte il Panathinaikos 74-65.

