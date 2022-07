Eurolega, tutte le ultime di mercato: Semi Ojeleye alla Virtus Bologna

28-07-2022 23:32

Il colpo Achille Polonara è sfumato ormai da settimane per la Virtus Bologna, che però si è rifatta sul mercato: dopo Jordan Mickey e Ismael Bako – oltre al playmaker Iffe Lumberg – a completare il reparto lunghi ecco Semi Ojeleye, ala nigeriana che approda in Italia dopo 5 anni di esperienza in NBA tra Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers. Prenderà il posto di Kevin Hervey, che in giornata ha rescisso con le Vu nere.

Bologna sembrava inizialmente orientata a prendere l’ex Bayern DeShaun Thomas, poi accostato all’Olimpia, che pensa al veterano statunitense insieme al tedesco Johannes Voigtmann, obiettivo principale per completare il roster a disposizione di Ettore Messina. Olimpia Milano che nella giornata di oggi ha ufficializzato Kevin Pangos in cabina di regia.

Molto atitve anche le altre squadre di Eurolega: il Bayern Monaco ha messo sotto contratto Cassius Winston e Freddie Gillespie, coppia che comporrà il nuovo asse play-pivot titolare. Il Barça si assicura Mike Tobey sotto canestro, strappandolo al Valencia. Risponde a tono il Real Madrid con il lungo francese Petr Cornelie. L’Asvel firma invece Yves Pons come nuovo rinforzo nel parco ali. Si muove anche il Panathinaikos che riporta in patria Georgios Kalaitsakis dopo l’esperienza in NBA a Oklahoma City. Ritorno in patria anche per Ignas Brazdeikis, tornato allo Zalgiris Kaunas.