Europa League 2021-2022, Porto-Lazio: le probabili formazioni

17-02-2022 09:02

L’Europa League è tornata e la Lazio è pronta a scendere in campo nel doppio confronto con il Porto di Conceição.

Il mercato invernale ha modificato le sembianze del Porto, che nella sessione di gennaio ha perso Sergio Oliveira (ceduto alla Roma), Jesus Corona finito a Siviglia e Luis Diaz andato alla corte di Klopp a Liverpool. In avanti, probabile conferma per il tandem composto da Evanilson e Taremi, con Toni Martinez e Galeno come piano B.

Il tecnico dei biancoazzurri dovrà fare i conti con l’infortunio di Lazzari e le assenze di Acerbi per infortunio e Immobile causa influenza. Disponibili e pronti a scendere in campo dal primo minuto Leiva e Luis Alberto, squalificati per il prossimo turno di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

Porto (4-4-2): Marchesin, Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira, Evanilson, Taremi. All.Conceicao

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

