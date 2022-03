Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen: i convocati di Gasperini

09-03-2022 19:53

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, detti “le Aspirine”. L’Atalanta ha perso solo tre volte in 20 partite di Coppa UEFA/Europa League. In più, la Dea è imbattuta in casa nel torneo (6V, 4N).

Ecco le scelte di Gasperini:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila.

