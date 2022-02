Europa League, Atalanta-Olympiacos: le formazioni ufficiali

17-02-2022 20:40

Assorbita la beffa per il pareggio subito in pieno recupero contro la Juventus, l’Atalanta fa il proprio debutto stagionale in Europa League ospitando l’Olympiacos nell’andata dei playoff.

Dopo l’amarezza dell’eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, Gian Piero Gasperini punta a fare strada nella seconda competizione europea, senza perdere però di vista la corsa ad un posto nella prossima Champions.

Senza Zapata il tecnico della Dea si affida in attacco a Luis Muriel, chiamato a bucare la difesa dei greci dove militano due vecchie conoscenze della Serie A, Sokratis Papastathopoulos e Kostas Manolas, quest’ultimo tornato in patria a gennaio dal Napoli.

Atalanta-Olympiacos, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All.: G. Gasperini

Olympiacos (3-4-3): Vaclík; Papastathopoulos, Manolas, PA Cissé; Lala, M’Vila, A.Camara, Reabciuk; Masouras, Tiquinho Soares, Onyekuru. All.: P. Martins

