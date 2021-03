Europa League, gli ottavi: Kane trascina il Tottenham, vince l'Arsenal

L’Europa League entra le vivo con le gare d’andata degli ottavi di finale, tra le protagoniste più attese anche le due italiane rimaste in corsa: Milan e Roma.

I rossoneri strappano un prezioso pareggio all’Old Trafford contro il Manchester United e restano in piena corsa per la qualificazione.

Quarti ipotecati invece per il Villarreal che passa 0-2 sul campo della Dinamo Kiev e per l’Ajax che travolge 3-0 lo Young Boys. Pareggio per 1-1 tra Slavia Praga e Rangers.

Nelle gare giocate alle ore 21, tris della Roma contro lo Shakhtar Donetsk, una doppietta di Harry Kane regala la vittoria al Tottenham. 2-0 casalingo del Granada contro il Molde, l’Arsenal vince in trasferta contro l’Olympiakos.

EUROPA LEAGUE, ANDATA OTTAVI DI FINALE

AJAX-YOUNG BOYS 3-0 [62′ Klaassen, 82′ Tadic, 92′ Brobbey]

DINAMO KIEV-VILLARREAL 0-2 [30′ Torres, 52′ Albiol]

MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 [50′ Diallo (Ma), 92′ Kjaer (Mi)]

SLAVIA PRAGA-RANGERS 1-1 [7′ Stanciu (S), 36′ Helander (R)]

GRANADA-MOLDE 2-0 [26′ Molina, 76′ Soldado]

OLYMPIAKOS-ARSENAL 1-3 [34′ Odegaard (A), 58′ El Arabi (O), 79′ Gabriel, 85′ Elneny (A)]

ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0 [23′ Pellegrini, 73′ El Shaarawy, 77′ Mancini]

TOTTENHAM-DINAMO ZAGABRIA 2-0 [25′ e 70′ Kane]

OMNISPORT | 11-03-2021 23:09