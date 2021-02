Europa League: il Napoli vince ma non basta, Gattuso eliminato

Napoli eliminato dall’Europa League: non basta la vittoria per 2-1 della squadra di Gattuso al Maradona, il Granada si qualifica agli ottavi di finale grazie al successo per 2-0 nella partita giocata in Spagna una settimana fa. Inutili così le reti di Zielinski e Fabian Ruiz: il gol di Montoro condanna gli azzurri. Un altro duro colpo alla panchina di Ringhio: il Granada visto stasera era tutt’altro che una squadra insuperabile, ma i partenopei pagano la pessima gara d’andata.

LA GARA

Il Napoli trova immediatamente il gol della speranza con Zielinski, a segno al 3′ di sinistro su assist di Rui Silva, mentre gli spagnoli pareggiano poco dopo con Puertas, ma la rete è annullata per fuorigioco. Gli ospiti alzano il baricentro e al 25′ trovano la parità: Kenedy trova in area Montoro, che lasciato inspiegabilmente solo dalla difesa partenopea segna di testa l’1-1.

La squadra di Gattuso deve ora fare tre reti per passare il turno: ci prova al 35′ con Insigne, che colpisce la traversa su calcio di punizione, mentre al 45′ Gattuso si vede annullare il 2-1 di Bakayoko per posizione irregolare di Di Lorenzo. Nel finale di tempo il Granada perde per infortunio Gonalons e Neva.

4-3-3 per il Napoli nella ripresa, Elmas ha subito un’occasione in avvio, poi al 59′ Fabian Ruiz ridà speranza agli azzurri firmando il 2-1 al termine di un contropiede firmato da Insigne. Al 60′ Gattuso si gioca il tutto per tutto inserendo un’altra punta, Mertens: il belga ha un’occasione al 68′, ma il suo colpo di testa finisce a lato.

Il Granada si chiude con ordine, e i campani si fanno vedere soprattutto da fuori area, senza successo. Gli ultimi fuochi nel finale di partita: ci prova Insigne a giro, senza precisione, al 91′ Ghoulam costringe Rui Silva ad una grande parata. Triplice fischio, andalusi avanti.

OMNISPORT | 25-02-2021 21:02