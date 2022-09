Europa League, Immobile in cerca di gol per riscrivere la storia

15-09-2022 14:18

La Lazio per i tre punti, Immobile anche per la storia. Questa sera, in Europa League, i capitolini affronteranno il Midtjylland nel secondo match del girone, dopo il trionfo contro il Feyenoord per 4-2.

I ragazzi di Sarri sperano di trovare una vittoria in trasferta importante, Ciro Immobile ovviamente spera di essere utile alla causa non solo per il bene della squadra, ma anche per scrivere un altro pezzo di storia con la Lazio. In caso di gol infatti, l’attaccante azzurro supererebbe Simone Inzaghi come miglior marcatore di sempre nelle competizione europee Uefa.