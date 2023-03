Europa League, Pessotto: "Sporting avversario complicato, ma noi siamo la Juve"

L'urna di Nyon ha abbinato la formazione bianconera ai neroverdi di Lisbona, attualmente terzi in patria

17-03-2023 13:29

A rappresentare la dirigenza della Juventus, a Nyon, Gianluca Pessotto, che ha così commentato il sorteggio ai quarti di finale di Europa League contr lo Sporting Lisbona: “Abbiamo preso un avversario importante, complicato, come del resto ci aspettavamo in questa fase della competizione – ha commentato a Sky Sport -, ma noi siamo la Juve e per noi gli appuntamenti importanti devono essere l’abitudine”.

Pessotto ha aggiunto: “Ci auguriamo solo di arrivare a questo finale di stagione con tutti i big a disposizione. La sentenza definitiva sui 15 punti ad aprile: sia che ce li tolgano, sia che li mantengano, vogliamo dimostrare tutto il nostro valore in campo con grande determinazione”.