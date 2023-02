Europa League, Salisburgo-Roma: arbitra Nyberg

Lo svedese ha un precedente molto positivo con i giallorossi, che vinsero 5-1 contro il Cska Sofia in Conference League

14-02-2023 13:29

La Uefa ha designato l’arbitro per l’andata dei play off di Europa League. La Roma, impegnata in Austria contro il Salisburgo, trova il fischietto svedese Glenn Nyberg, con cui ha un precedente estremamente favorevole, C’era lui ad arbitrare, infatti, il 16 settembre 2021, nella fase a gironi della Conference League, quando i giallorossi vinsero 5-1 all’Olimpico contro il Cska Sofia.

Ecco l’intera composizione arbitrale per la partita di giovedì:

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistenti: Mahbod Beigi (SWE) – Andreas Söderqvist (SWE)

Quarto Ufficiale: Adam Ladebäck (SWE)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Dennis Higler (NED).