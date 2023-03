L'allenatore tedesco: "Per centrare l'impresa contro la Juventus servono concentrazione, coraggio e molto equilibrio".

15-03-2023 18:41

Christian Streich lancia l’assalto a Madama, ma spera che Angel Di Maria sia della partita: “Conosciamo tutti l’argentino, fa la differenza. E’ una minaccia costante, tutta Friburgo è pronta ad ammirare le sue giocate. Se non ci fosse, sarebbe un peccato per gli amanti del calcio. Siamo costretti a vincere: siamo sotto pressione, ma la sentirà anche la Juventus, che è favorita, perché un’eliminazione sorprenderebbe tutti. Dobbiamo segnare un paio di reti e soprattutto non perdere palloni in zone pericolose: nella gara di andata abbiamo subito tre contropiedi pericolosi. Siamo sulla strada giusta, è importante giocare non solo in verticale, ma anche in orizzontale e cercare l’affondo. Contro l’Hoffenheim ho scelto il 4-3-2-1, domani vedremo: ultimamente non abbiamo potuto fare molti allenamenti, ma solo sedute defaticanti”.