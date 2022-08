Europei 2022: bronzo per Pellacani e Santoro nel sincro misto dai tre metri

17-08-2022 15:38

Arriva un’altra medaglia per l’Italia. Questa volta a conquistarla ci ha pensato il duo Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri. Per il duo italiano si tratta di una medaglia di bronzo: la coppia pur essendo campione in carica, non è riuscita ad andare oltre il terzo posto finale, vedendosi superata dalla Germania che ha vinto l’oro e dalla Gran Bretagna che ha vinto invece la medaglia d’argento.

La coppia tedesca e quella britannica hanno ottenuto entrambe punteggi piuttosto elevati, ma alla portata dell’Italia, che ha anche superato la quota dei 300 punti in occasione della scorsa finale europea. Pellacani e Santoro oggi però, si sono fermati a 283.56. Dopo due ottimi obbligatori, i due azzurri sono stati un po’ sottotono nei liberi, ottenendo 61.20 sia con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento sia con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

Chiudono la top five la Svezia (283.50) in quarta posizione e la Svizzera quinta (273.36). Sesto posto all’Ucraina (269.07),che precede Spagna (259.92) e Francia (239.88).