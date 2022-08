Europei, 4x100 maschile beffata: niente finale

19-08-2022 13:30

Dopo il doppio oro di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi arriva una brutta notizia per l’Italia agli Europei di atletica di Monaco di Baviera.

La staffetta 4×100 maschile non parteciperà infatti alla finale di domenica sera nonostante la qualificazione guadagnata, seppur a fatica, con l’ultimo tempo totale, secondo di ripescaggio.

La beffa per gli azzurri è arrivata dopo che è stato accolto il ricorso della Turchia , danneggiata durante le batterie. La squadra turca ha ottenuto di gareggiare di nuovo, da sola, su una pista asciutta, conquistando un tempo migliore di soli 4 centesimi rispetto agli azzurri, ma che basta per estromettere proprio l’Italia.

Nonostante l’assenza di Jacobs, a causa di un fastidio muscolare e le assenze già note di Fausto Desalu e Filippo Tortu, entrambi reduci dalle fatiche dei 200 (il primo è stato eliminato in semifinale, il brianzolo ha vinto la propria semifinale) l’Italia, scesa in pista con Lorenzo Patta , Wanderson Polanco , Matteo Melluzzo e Chituru Ali , era riuscita a qualificarsi per la finale, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche lo stesso Jacobs, il cui Europeo, invece, è già terminato.

Resta il rimpianto per il problematico cambio tra Melluzzo e Ali, costato secondi preziosi e di fatto decisivi.