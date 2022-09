Europei Basket: Slovenia, Francia e Germania ai quarti

10-09-2022 22:42

Per gli Europei di Basket si sono disputate le prime partite degli ottavi di finale, la cui fase finale si disputa alla Mercedes Benz Arena di Berlino, in Germania. Nella giornata odierna sono stati emessi i primi verdetti: nel pomeriggio, la Francia ha superato la Turchia solo ai supplementari con il risultato di 87-86. I campioni in carica della Slovenia hanno sconfitto il Belgio per 88-72, con 35 punti siglati da Luka Doncic. La sfida tra i padroni di casa della Germania ed il Montenegro ha visto la vittoria dei teutonici per 85-79. Spagna-Lituania è terminata 102-94.

Domani alle 18 gli azzurri scenderanno in campo contro la Serbia in una sfida ostica per la nostra nazionale: i vincenti sfideranno la Francia.