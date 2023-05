Europei canottaggio: argento azzurro nel doppio maschile

Rambaldi e Sartori sono passati alla fine dal duo croato. È la terza medaglia italiane nelle discipline olimpiche

28-05-2023 16:24

Medaglia d’argento nel doppio maschile per Luca Rambaldi e Matteo Sartori agli Europei di canottaggio, in corso a Bled (Slovenia). Dopo aver accarezzato anche la medaglia d’oro, hanno chiuso al secondo posto in 6.08.25 alle spalle di Martin e Valent Sinkovic (Croazia), che hanno fatto registrare il tempo di 6.07.00. La medaglia di bronzo va a Stefan Broenink e Melvin Twellaar (Paesi Bassi) con il tempo di 6.10.74.

Per l’Italia si tratta della terza medaglia nelle specialità olimpiche del canottaggio, la seconda d’argento.