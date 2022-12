Europei Cross Country 2022, oro agli azzurri nella staffetta 4x1,5 km

11-12-2022 11:59

L’Italia ha vinto la staffetta mista agli Europei 2022 di cross country. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino), imponendosi nella 4×1,5 km, con la partecipazione di due uomini e due donne per ogni squadra. La Nazionale ha fatto festa davanti al pubblico di casa, completando i sei chilometri della prova con il tempo di 17:23, un secondo meglio della Spagna e otto di margine sulla Francia. Si tratta della prima affermazione italiana nella staffetta europea di corsa campestre, specialità inserita recentemente nel programma di questa kermesse.

Pietro Arese ha terminato la propria frazione in prima posizione (3:48). Il testimone è poi passato a Federica Del Buono, con quattro secondi di vantaggio su Belgio e Danimarca, seguite dal gruppo compatto. L’azzurra ha gestito lo sforzo e soltanto nel finale ha subito il sorpasso della rumena Mariska Parewyck (4:47 la sua frazione e 8:35 il tempo complessivo). Yassin Bouih è partito in maniera convincente, ha firmato ottimo allungo e ha portato l’Italia al comando con cinque secondi di margine su Francia e Spagna (4:03 per il suo 1500, 12:37 il cumulativo).

A quel punto è toccato a Gaia Sabbatini e l’abruzzese ha gestito gli ultimi 1500 metri da urlo: ha subito il rientro di Francia e Spagna, ma poi ha staccato progressivamente la transalpina Anais Burgoin. Successivamente Roisalia Tarraga ha operato il sorpasso e sembrava lanciatissima verso il successo, ma negli ultimi 200 metri l’azzurra ha rimontato progressivamente come una gazzella, si è avvicinata sfruttando i saliscendi del terreno, ha acciuffato l’iberica negli ultimi 50 metri e l’ha superata andando a conquistare una vittoria splendida (4:47 il suo parziale, 17:23 il tempo complessivo della nostra Nazionale). Spagna seconda in 17:24, bronzo alla Francia (17:31) seguita da Germania (17:32), Gran Bretagna (17:35), Ungheria (17:44), Belgio (17:47) e Danimarca (17:47).