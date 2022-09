Europei, CT Campagna: "Il quarto posto è bugiardo"

10-09-2022 23:55

Una delusione, ma comunque molte note positive. Con queste parole il CT della nazionale maschile di pallanuoto esprime in sintesi il proprio stato d’animo dopo la sconfitta per 7-6 nella finalina per il terzo e quarto posto contro la Spagna: “Se mi avessero detto di giocare tante partite così importanti a livello internazionale con una squadra piena di giovani ed esordienti non ci avrei creduto. E’ stata una stagione fantastica; questo quarto posto è bugiardo, ma ci servirà da monito, esperienza e crescita per il futuro. Marziali, Damonte, Nicosia, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi per la prima volta si sono affacciati a questo palcoscenico. Quello che è successo contro la Croazia in semifinale non l’ho mai visto in vita mia. Ho avuto tanti giocatori fuori per provvedimenti disciplinari, carichi di tensione, di fatica. Nonostante ciò siamo stati protagonisti“, ha dichiarato il tecnico.