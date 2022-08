Europei, Datome fissa gli obiettivi dell'Italia

30-08-2022 10:38

L’Italia ha perso Gallinari per infortunio ma è comunque pronta per cercare di fare un grande Europeo. La Nazionale di coach Pozzecco esordirà, il prossimo 2 settembre, al Forum di Assago contro l’Estonia.

Datome ha chiari gli obiettivi da provare a conquistare con la casacca azzurra in questo Europeo: “Per quanto fatto in passato, dobbiamo puntare al passaggio del turno e poi giocarcela con tutti. Proviamoci. Magari la fortuna che non ci ha mai considerati, si ricorderà di noi. Senza Gallinari, ognuno di noi dovrà dare qualcosa di più”, le sue chiare parole al Tuttosport.