Europei, delusione Stano nella marcia: Martin si conferma

20-08-2022 10:16

Poche ore dopo il triplo podio in pochi minuti tra 3000 siepi, dove Ahmed Abdelwahed e a Osama Zoghlami hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto, e 200 metri, con il bronzo di Filippo Tortu, agli Europei di atletica di Monaco di Baviera arriva una delusione per i colori azzurri.

La penultima giornata di gare si è infatti aperta con l’ottavo posto di Massimo Stano nella 20 km di marcia, alla quale il pugliese si presentava da favorito forte del titolo olimpico di un anno fa e di quello mondiale conquistato a luglio a Eugene, ma nella 35 km.

Stano ha evidentemente pagato la stanchezza non riuscendo a inserirsi nel gruppo di testa e chiudendo con il tempo di 1:21:18, a due minuti dallo spagnolo Alvaro Martin, che ha confermato il titolo ottenuto quattro anni fa a Berlino. La Spagna sale sul podio anche grazie al bronzo di Diego Garcia Carrera, mentre l’argento è andato allo svedese Perseus Karlstrom.

Buon quinto posto per Francesco Fortunato in 1:20.06, ma l’andriese, che ha chiuso a 21 secondi dal podio, ha ceduto nel finale non riuscendo a stare agganciato al gruppetto che si è giocato le medaglie.

Martin, bravo a mantenere la lucidità necessaria nel finale dopo aver ricevuto due proposte di squalifica, aveva fatto il vuoto insieme a Garcia Carrera e Karlstrom ai 14 km, staccando il gruppo degli altri battistrada, che oltre ai due italiani comprendeva il turco Korkmaz e l’altro spagnolo Amezcu.