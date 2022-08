Europei di canottaggio: un oro e altre tre medaglie per l'Italia nell'ultima giornata

14-08-2022 15:52

Quattro medaglie per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di canottaggio di Monaco di Baviera. L’ultima in ordine di tempo è la più bella, perché è l’oro che Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna Noseda vincono nel quattro di coppia femminile pesi leggeri. In mattinata erano arrivati due argenti, con Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri maschile, e con Pietro Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri maschile. Poi, nel doppio pesi leggeri femminile, le campionesse olimpiche in carica Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno conquistato il bronzo. L’Italia chiude questa rassegna continentale con 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi che le valgono il terzo posto nel medagliere dietro a Gran Bretagna e Romania.