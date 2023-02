Europei di ciclismo su pista: le ragazze seconde in qualifica

Ora sfideranno la Germania, rientrata dopo l'infortunio Letizia Paternoster

08-02-2023 15:31

Hanno fatto il debutto da campionesse del mondo del quartetto su pista impegnate agli Europei.

Non c’è, a differenza dei Mondiali, Chiara Consonni non convocata per una condizione fisica ottimale. Al suo posto però c’è invece chi è reduce da problemi fisici, ma in ripresa come Letizia Paternoster (che si era infortunata agli ultimi Europei).

Insieme a lei Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Elisa Balsamo. Le azzurre corrono con il crono di 4’14”227 in qualifica, ovvero il secondo migliore dietro all’ottima Gran Bretagna che con Katie Archibald, insieme a Neah Evans, Knight e Morris, ha fermato il crono a 4’11”594. 2”63.

Ora al primo turno le azzurre sfideranno la Germania.