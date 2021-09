Europei di ciclismo su strada: Filippo Baroncini argento tra gli Under 23

Nella gara Elite femminile degli Europei di ciclismo su strada di Trento quinta vittoria olandese nelle ultime sei edizioni, oltretutto con cinque atlete diverse. A trionfare, per distacco, e a portarsi a casa la medaglia d’oro, è stata Ellen Van Dijk, che ha preceduto di 1’18” la tedesca Liane Lippert e la lituana Rasa Leleyvite. Elisa Longo Borghini, arrivata nel gruppo alle spalle di Van Dijk, ha fatto da gregario a Marta Cavalli, piazzatasi sesta. Nella gara in linea Under 23 maschile argento per Filippo Baroncini, battuto in volata dal belga Thibau Nys, bronzo per lo spagnolo Juan Ayuso Pesquera.

OMNISPORT | 11-09-2021 18:20