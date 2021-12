Europei di Cross: Battocletti oro U23

12-12-2021 13:49

Nadia Battocletti si laurea campionessa d’Europa under 23 nel cross dopo due titoli consecutivi da under 20. La festa azzurra agli Europei di Dublino si estende anche alla squadra U23 delle donne che centra un oro storico, mai vinto in passato agli EuroCross da nessun team femminile italiano.

La 21enne delle Fiamme Azzurre, che quest’anno ha conquistato il titolo europeo under 23 anche nei 5000 su pista a Tallinn prima del settimo posto in finale alle Olimpiadi di Tokyo, chiude in 20:32 nei 6 chilometri. Argento per la slovena Klara Lukan (20:36) e bronzo alla portoghese Mariana Machado (20:36): è lo stesso podio della gara under 20 di due anni fa a Lisbona.

OMNISPORT