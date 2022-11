Europei di Curling: l'Italia maschile vola ai playoff

23-11-2022 12:55

Sette partite, sette vittorie. L’Italia maschile di curling non sbaglia e nella quinta giornata degli Europei di curling di scena a Östersund, in Svezia, la squadra del d.t. Claudio Pescia vince lo scontro diretto contro la Svizzera e supera in serata anche la Repubblica Ceca.

Se la qualificazione ai playoff era già certa dopo il successo contro gli elvetici, la seconda affermazione consente invece agli azzurri di firmare la striscia di vittorie più lunga della storia tricolore agli Europei. Grande soddisfazione dunque per la Nazionale maschile che, tra l’altro, per la prima volta si qualifica per la seconda edizione consecutiva alle semifinali della rassegna continentale.

Tutto ancora aperto invece sul versante femminile: Stefania Constantini e compagne cedono in extremis alla Norvegia ma, in terza posizione provvisoria in classifica a pari merito con la Germania, il destino delle azzurre si deciderà domani nella doppia sfida a Svezia e Svizzera.

L’ennesimo grande match quello portato sul ghiaccio contro la Svizzera da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro): sotto 1-0 nel primo end con mano rubata da parte degli avversari, gli azzurri hanno infatti immediatamente reagito con 3 punti nella seconda ripresa e da lì è iniziato un “botta e risposta” a colpi di due punti per parte sino alla sesta mano.