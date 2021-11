Europei di curling, l'Italia batte anche la Germania: semifinale a un passo

24-11-2021 22:22

Prosegue di vittoria in vittoria per l’Italia il cammino agli Europei di curling in corso di svolgimento a Lillehammer, in Norvegia.

Dopo la storica affermazione contro i campioni del mondo e d’Europa in carica della Svezia, il quinto successo per gli Azzurri è arrivato contro la Germania, sconfitta per 11-5. A questo punto per centrare la qualificazione alle semifinali basterà superare giovedì la Finlandia ultima in classifica e già retrocessa in seconda divisione.

Contro i tedeschi, comunque, la sfida è stata a lungo equilibrata, sbloccandosi solo nel secondo end che ha visto l’Italia portarsi sul 3-0. Nel terzo end è però arrivata la riscossa della Germania, che ha trovato la parità.

I botta e risposta proseguono anche oltre la boa di metà gara, con l’Italia sempre avanti, ma di un’incollatura. Il 7-5 del settimo end precede una ripresa nulla che avvicina la formazione azzurra, composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, al successo finale certificato poi dall’ultimo stone che fissa il punteggio sull’11-5.

Ad una partita dalla fine della fase a gironi l’Italia è terza con 5 punti alle spalle di Scozia (8) e Svezia (6).

