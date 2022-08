Europei di Monaco, Tortu in finale nei 200 metri

18-08-2022 21:33

Filippo Tortu è in finale. Il velocista azzurro si è qualificato per la gara dei 200 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Il campione olimpico della 4×100 ha vinto la propria semifinale con il tempo di 20″29.

Tortu, che non aveva ottenuto per tre millesimi il pass per la finale degli ultimi Mondiali, è riuscito a rimontare il britannico Nethanell Mitchell-Blake e a batterlo come successo un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo. 20″34 per il rivale di Tortu, terzo lo spagnolo Pol Retamal con 20″38.

Dopo la semifinale, Tortu ha parlato così ai microfoni di RaiSport: “Domani i favoriti per il podio sono gli inglesi, sono altri – così il velocista brianzolo -. Dovrò fare la mia miglior gara di sempre per ottenere una medaglia, ma posso fare meglio di stasera“.

“Non è stata la gara che volevo – ha aggiunto Tortu -. La partenza non è stata ottimale, ma sono sereno. Domani venderò cara la pelle: sarà la gara più importante dell’anno, come al mattino lo sarà per i miei compagni in staffetta”.

Non si è qualificato invece per la finale dei 200 metri Fausto Desalu, quarto nella sua semifinale in 20″48, con l’azzurro che non è stato ripescato.