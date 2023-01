Europei di Pattinaggio, l'Italia vince oro e argento tra le coppie

26-01-2023 21:59

L’Italia detta legge agli Europei di Espoo in Finlandia.

La coppia composta da Sara Conti e Niccolò Macii ha conquistato la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, piazzandosi davanti ai compagni di squadra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, firmando una doppietta che resterà impressa nella storia della disciplina.

Conti-Macii, già in testa dopo lo short, sono scesi sul ghiaccio per ultimi patendo un po’ la pressione: l’incertezza sul triplo twist è la sola nell’esecuzione del loro programma, danzato sulle note di “Schindler’s List”, perché il punteggio finale di 124.68 (60.78, 63.90) per 195.13 segna il loro nuovo primato personale. Il secondo posto acciuffato da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini è invece tutto carattere, vale la rimonta dalla quinta posizione e il miglior libero della serata con 127.48 (65.02, 62.46) per 186.96. Parla infine indirettamente italiano il gradino più basso del podio, in quanto i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, terzi con 117.18 (56.20, 61.98) per 184.26, sono allenati dallo stesso staff di Ghilardi-Ambrosini all’IceLab di Bergamo, centro di eccellenza ISU.

Chiudono in settima piazza Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, due ragazzi in ascesa: pioggia di applausi per i russi naturalizzati ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, team di recentissima formazione.